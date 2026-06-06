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Киноафиша Фильмы Закулисье реальности Расписание сеансов Закулисье реальности, 2026 в Кызылорде 7 июня 2026

Расписание сеансов Закулисье реальности, 7 июня 2026 в Кызылорде

Билеты
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Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10
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Как купить билеты на сеанс фильма «Закулисье реальности»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
18:20 от 3200 ₸ 21:40 от 3200 ₸ 22:20 от 3200 ₸ 23:00 от 7000 ₸ 23:20 от 2800 ₸
Left Cinema г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D
15:10 от 1500 ₸ 21:25 от 1800 ₸
Жібек жолы 3D г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D
15:35 от 1600 ₸ 19:25 от 2200 ₸ 21:25 от 2200 ₸
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