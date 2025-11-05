Меню
Тафити. Приключения на краю света
Расписание сеансов Тафити. Приключения на краю света, 2025 в Кызылорде
5 ноября 2025
Расписание сеансов Тафити. Приключения на краю света, 5 ноября 2025 в Кызылорде
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
10:00
от 1900 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
