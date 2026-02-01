Меню
Рыбка унывака. Подводное приключение
Расписание сеансов Рыбка унывака. Подводное приключение, 2025 в Кызылорде
9 февраля 2026
Расписание сеансов Рыбка унывака. Подводное приключение, 9 февраля 2026 в Кызылорде
Билеты
О мультфильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Факты
Вся информация о мультфильме
Завтра
9
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Рыбка унывака. Подводное приключение»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
10:00
от 1900 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Бiр түп алма ағашы
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Чарли чудо-пёс
Отзывы
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
