Киноафиша Фильмы Шелби Оукс. Город-призрак Расписание сеансов Шелби Оукс. Город-призрак, 2024 в Кызылорде 8 ноября 2025

Расписание сеансов Шелби Оукс. Город-призрак, 8 ноября 2025 в Кызылорде

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 7 Завтра 8
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Шелби Оукс. Город-призрак»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
22:50 от 3200 ₸
