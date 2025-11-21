Меню
Фильмы
Злая. Часть 2
Расписание сеансов Злая. Часть 2, 2025 в Кызылорде
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
10:00
от 2400 ₸
12:30
от 2400 ₸
15:00
от 2800 ₸
17:30
от 2800 ₸
20:00
от 3200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
