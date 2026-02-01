Угадайте — это советский хоррор или экранизация Кинга? Только от картинок в тесте побегут мурашки

2 минуты — и ты на крючке: 5 sci-fi сериалов Netflix, которые цепляют с первых кадров (и не отпускают до финала)

Этот сериал в 2025 году просмотрели 9 500 000 000 минут: популярнее него был только «Питт»

Скучаю по Фоме, но «Невский» уже засмотрела до дыр: есть другой сериал — всего 8 серий, а Паламарчук там — тот еще кадр

Криминальный авторитет посмотрел «Бригаду» и объяснил, что не так с главными героями: «Вы сыграли сказку»

«Дискредитация сериала»: «Невский-8» еще не вышел, а зрители уже спорят — зачем он вообще нужен?

Фанаты спорят до сих пор: почему варги в «Хоббите» и «Властелине колец» словно из разных миров

О Семенове из «Невского» не вспомните: НТВ готовит остросюжетный детектив о «мушкетерах» в полиции — актеры все на подбор красавцы

Десятилетиями момент со Штирлицем на кладбище считали досадным ляпом: и только сейчас раскрылся истинный смысл

«Поставили раком Голливуд»: изначально русский голос Шрэка не понравился DreamWorks – но сейчас это эталон

Выросли на фильмах СССР? Тогда вспомните 5 кинолент о деревенской жизни по одному кадру (сложный тест)