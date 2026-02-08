Меню
Киноафиша
Кызылорда, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Горничная
Расписание сеансов Горничная, 2025 в Кызылорде
9 февраля 2026
Расписание сеансов Горничная, 9 февраля 2026 в Кызылорде
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
8
Завтра
9
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Горничная»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
21:10
от 2300 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Бiр түп алма ағашы
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Чарли чудо-пёс
Отзывы
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
«Дискредитация сериала»: «Невский-8» еще не вышел, а зрители уже спорят — зачем он вообще нужен?
Скучаю по Фоме, но «Невский» уже засмотрела до дыр: есть другой сериал — всего 8 серий, а Паламарчук там — тот еще кадр
Фанаты спорят до сих пор: почему варги в «Хоббите» и «Властелине колец» словно из разных миров
Криминальный авторитет посмотрел «Бригаду» и объяснил, что не так с главными героями: «Вы сыграли сказку»
Угадайте — это советский хоррор или экранизация Кинга? Только от картинок в тесте побегут мурашки
Кто же на самом деле резидент Ювель во 2 сезоне «Художника»: предателя раскрыли — но зрители не верят
О Семенове из «Невского» не вспомните: НТВ готовит остросюжетный детектив о «мушкетерах» в полиции — актеры все на подбор красавцы
Десятилетиями момент со Штирлицем на кладбище считали досадным ляпом: и только сейчас раскрылся истинный смысл
Этот сериал в 2025 году просмотрели 9 500 000 000 минут: популярнее него был только «Питт»
Выросли на фильмах СССР? Тогда вспомните 5 кинолент о деревенской жизни по одному кадру (сложный тест)
2 минуты — и ты на крючке: 5 sci-fi сериалов Netflix, которые цепляют с первых кадров (и не отпускают до финала)
«Поставили раком Голливуд»: изначально русский голос Шрэка не понравился DreamWorks – но сейчас это эталон
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667