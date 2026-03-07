Меню
Киноафиша
Кызылорда, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Прыгуны
Расписание сеансов Прыгуны, 2026 в Кызылорде
10 марта 2026
Расписание сеансов Прыгуны, 10 марта 2026 в Кызылорде
Билеты
О мультфильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о мультфильме
Сегодня
7
Завтра
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
KZ
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Прыгуны»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, KZ
12:35
от 1200 ₸
16:35
от 1200 ₸
2D, RU
10:35
от 1200 ₸
14:35
от 1200 ₸
18:35
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
Рецензия
Отзывы
2025, США, биография, драма
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Непристойное предложение
Отзывы
2025, Испания, драма
Скарлет
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
«Идеальный мужчина — это Юра Брагин. Жаль, что в жизни таких нет»: зрительницы обсуждают мужчин из «Первого отдела» перед 8 Марта
«Настоящий визуальный фейерверк»: сериал «Хранилище 13» называют скрытой жемчужиной фантастики, а вы его пропустили
Думала, уже все новинки Netflix пересмотрела, а потом нашла этот сериал 2026 года: 8 эпизодов можно залпом глянуть целиком
Невозможно не влюбиться: после финала «Первого отдела» я нашла еще один сериал с Колесниковым — рейтинг 8,1 и ТОП-250 как вам?
144 этажа тайн скоро раскроют главный секрет: когда выйдут 3 и 4 сезоны «Укрытия» с Ребеккой Фергюсон
Салли и Майк, мы скучали! Прошло больше 20 лет после первого фильма: Pixar готовит продолжение «Корпорации монстров»
Вот это красавец! Любите Брагина из «Первого отдела»? Посмотрите этот сериал с Колесниковым — рейтинг 8,2 и место в топ-250
Кавилл из «Ведьмака» и Тормунд из «Игры престолов» встретятся у Гая Ричи — что известно о новом фильме
Часовой выпуск «Смешариков» к 8 Марта уже посмотрели 988 491 раз: смело включайте и сами наслаждайтесь
Финальную серию «Детей перемен-2» впервые покажут в кино — что известно о специальном показе
Зрители были в шоке, когда Хюррем вдруг пропала: почему Мерьем Узерли ушла из «Великолепного века»
«Это один из лучших фильмов Pixar за десять лет»: «Прыгунов» уже сравнивают с «Головоломкой» и «Элио»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667