Расписание сеансов Прыгуны, 9 марта 2026 в Кызылорде

Сегодня 7 Завтра 8 пн 9 вт 10 ср 11
Жібек жолы 3D г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, KZ
12:35 от 1200 ₸ 16:35 от 1800 ₸
2D, RU
10:35 от 1200 ₸ 14:35 от 1600 ₸ 18:35 от 1800 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Мама
2026, Казахстан, драма
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
2025, США, биография, драма
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Непристойное предложение
2025, Испания, драма
Скарлет
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
