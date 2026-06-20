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День разоблачения
Расписание сеансов День разоблачения, 2026 в Кызылорде
23 июня 2026
Расписание сеансов День разоблачения, 23 июня 2026 в Кызылорде
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Как купить билеты на сеанс фильма «День разоблачения»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
14:00
от 5000 ₸
15:50
от 1700 ₸
18:00
от 1700 ₸
20:50
от 1700 ₸
22:50
от 1700 ₸
23:20
от 1700 ₸
Left Cinema
г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D
14:55
от 1000 ₸
21:00
от 1800 ₸
23:55
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
День разоблачения
Отзывы
2026, США, фантастика, драма, триллер, боевик
Властелины Вселенной
Отзывы
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Хотя бы кинода 4
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Очень страшное кино 6
Отзывы
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