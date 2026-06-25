Меню
Киноафиша
Кызылорда, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Давление
Расписание сеансов Давление, 2026 в Кызылорде
26 июня 2026
Расписание сеансов Давление, 26 июня 2026 в Кызылорде
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
25
Завтра
26
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Давление»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
17:10
от 2800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Бишарашки в Индии: В поисках мамы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Супергёрл
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
День разоблачения
Отзывы
2026, США, фантастика, драма, триллер, боевик
Папасының қызы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Властелины Вселенной
Отзывы
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Колония
Рецензия
Отзывы
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, триллер
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Обитель зла: Мутация
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Что смотреть на неделе с 22 по 28 июня на ТВ: хиты НТВ на этот раз «уделал» неожиданный сериал по СТС с Розановой
Этот тест лучше не проходить голодным: угадайте 8 советских фильмов по кадрам с едой
Мало кто помнит, что у Коржика, Карамельки и Компота есть еще один братик: рассказываем, в каких сериях показали самого младшего в «Трех котах»
Людк, а Людк! Узнаете 6 советских фильмов по знаменитым деревенским героиням? Предупреждаем — будет сложно
Весь мир в 2026 году сходит с ума по тру-крайм сериалам, а НТВ поймал волну еще 20 лет назад: «Но это уже совсем другая история»
Главный конкурент сериала «Извне» — фильм из России: только вместо Бойда зрителей ждет Никита Кологривый
Вагончик тронется, перрон останется, а тест, где нужно отгадать 5 советских фильмов по кадру с поездом сам себя не пройдет
А что вообще Саурон хотел от Средиземья? В фильмах это не совсем понятно, но в книгах Толкина есть ответ
Машков в Ликвидации», конечно, притягивает взгляд, но в 2026 году зрители смотрят еще и на этого актера: «Его и жаль, и он мерзавец все же»
Такого я от HBO точно не ожидала: включила 3 сезон «Дома дракона» и сразу ошалела — ставлю 10 из 10
На ИВИ этот российский сериал получил роскошные 8,8 балла: СССР 1980-х и маньяк, убивающий только женщин
В «Великолепном веке» показали драму, а что говорят историки о смертельной болезни Хюррем? Некоторые даже грешат на простую ангину
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667