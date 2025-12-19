Меню
Киноафиша
Кызылорда, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Вечность
Расписание сеансов Вечность, 2025 в Кызылорде
24 декабря 2025
Расписание сеансов Вечность, 24 декабря 2025 в Кызылорде
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
19
Завтра
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Вечность»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Left Cinema
г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D, RU
20:00
от 2000 ₸
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, RU
12:25
от 1200 ₸
20:00
от 2000 ₸
00:00
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Тихая ночь, смертельная ночь
Рецензия
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Ассасин: Смертельная битва
Отзывы
2025, Китай, боевик, приключения, драма
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Миллионы просмотров и рейтинги выше 8.0: какие российские сериалы стали главными хитами года по версии ИРИ — и да, «Константинополь» в списке
Apple TV+ сделал невозможное, когда взялся экранизировать Айзека Азимова: теперь этот сериал — хит на уровне «Дюны»
«Эти фильмы я смотрю как “Отче наш”»: заслуженный артист России Алексей Огурцов — о кино, без которого не бывает Нового года
По 2 серии в день и без передышки: НТВ включил режим «залпом» для сериала «Тайный советник» — график выхода на ТВ
Без споров и сенсаций: зрители выбрали лучшую актрису 2025 года — у нее 26% голосов
«Мама покупала конфеты и подвешивала на ёлку»: Ирина Безрукова — о советском Новом годе, семейных традициях и умении радоваться без шампанского
Не финал, а антракт: точные даты выхода оставшихся серий 2 сезона «Постучись в мою дверь в Москве» в 2026 году
Рейтинг 8.1 и место в топ-250: этот сериал с Колесниковым оценили так же высоко, как «Первый отдел» — герой не в органах, но сотрудничает с ними
«Невозможно слушать его бормотание»: как Андрей Смоляков стал главной претензией к «Оперативной памяти» — зрители негодуют
Не Москва и не Питер: у «Волшебного участка» появится спин-офф про город гномов — сериал сделали с помощью ИИ
Опальная дочь Сулеймана, о которой в «Великолепном веке» словно забыли: но ее реальная могила говорит всю правду
5,3 млн зрителей выбрали эту комедию — сериал обошел почти все драмы года, включая и «Ландыши», и «Камбэк»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667