Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Вечность Расписание сеансов Вечность, 2025 в Кызылорде

Расписание сеансов Вечность, 2025 в Кызылорде

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 19 Завтра 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Вечность»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
10:10 от 2400 ₸
Жібек жолы 3D г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, RU
12:25 от 1200 ₸ 20:00 от 2000 ₸ 00:00 от 2000 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Ассасин: Смертельная битва
Ассасин: Смертельная битва
2025, Китай, боевик, приключения, драма
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Эти 5 аниме легко уделают «Соло-прокачку» по смыслу и картинке: не просто бездумное прохождение уровней
300 миллионов просмотров без слов: почему 41-ая серия «Маши и Медведя» «Дело в шляпе» до сих пор не отпускает зрителей (видео)
Где снимали новогодние «Ёлки 12»: Нагиев в пуховике расхаживал по жаре в +30 и пугал народ
Прилучный — папа, Охлобыстин — Печкин, Деревянко — Шарик: кто есть кто в новом «Простоквашино», который покажут 1 января 2026 года
«Невский», «Первый отдел» и дальше по списку: НТВ раскрыл, чем будет удивлять в 2026 году
Эта сцена в «Методе 3» дорого далась Хабенскому: актер такой же безумец, как и его герой
Культовый Т-800 уходит на пенсию: что задумал Кэмерон в новом «Терминаторе»
И снова сериал про форму и приказы: сможет ли «Огонь» с Панфиловым удивить зрителей НТВ
От Васильева-зэка до «Полдня» по Стругацким: Kion показал 10 сериалов, которые фанаты точно будут обсуждать весь 2026 год — список премьер
Устали от однотипных сериалов НТВ? Есть достойная замена: необычный детектив, который заставит вспомнить «Леона» Бессона
В «Детях перемен 2» «воскресили» Балабанова: эту «жирную» отсылку к «Брату» пропустить невозможно
Этот сериал с Янковским в 2025 году посмотрели 6 000 000 раз — легко обошёл все новинки, включая «Камбэк»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше