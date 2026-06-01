Меню
Киноафиша
Кызылорда, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Мандалорец и Грогу
Расписание сеансов Мандалорец и Грогу, 2026 в Кызылорде
8 июня 2026
Расписание сеансов Мандалорец и Грогу, 8 июня 2026 в Кызылорде
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о фильме
Завтра
7
пн
8
вт
9
ср
10
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Мандалорец и Грогу»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
10:00
от 1900 ₸
12:00
от 6000 ₸
12:30
от 1900 ₸
15:00
от 2100 ₸
Left Cinema
г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D
14:20
от 1000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Папасының қызы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Хотя бы кинода 4
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Кассандра
Отзывы
2026, Кыргызстан, триллер
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Пассажир
Отзывы
2026, США, ужасы
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Mangyshlaq express. Пойыздағы паника
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Бабай
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
На уровне «Острова проклятых»: 4 фильма с настолько неожиданными поворотами, что такое даже предположить нельзя
Хотели услышать Высоцкого, а получили Вертинского: тайна культовой сцены «Места встречи изменить нельзя» раскрыта
Еще до «Разделения» Бен Стиллер снял успешный сериал: если вам нравится «Побег из Шоушенка», то вы будете в восторге
Золотые, черные, красные: объясняем, почему глаза вампиров из «Сумерек» постоянно меняют цвет
«Мы ничего не нашли о Джеке»: эта безумная теория о «Титанике» рушит всю любовную линию Розы
Эти 2 непредсказуемых фильма сделают вечер крайне напряженным: интрига на высоте, а развязка шокирует
«Иронию судьбы» видел каждый второй, а эти роли в советском кино запомнили только профи — проверьте и вы свою память (тест)
Уже устали от «Великолепного века»: эти 4 исторических дизи намного круче истории Хюррем и Сулеймана
Почему Сулеймана называют Великолепным везде, но только не в Турции: на родине у султана не такое крутое прозвище
Помните, как Шурик усыпил пса в «Операции "Ы"…»? А зачем он вообще с собой носил снотворное?
«Не оторваться до финальной части»: фанаты трукрайма будут в восторге от этого мини-сериала — основано на реальных событиях
Пошли по пути «Твин Пикса»: 3 громких сериала, которые просто исчезли — их не отменили, но и не продлили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри боевики в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667