Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Кызылорде
22 февраля 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 22 февраля 2026 в Кызылорде
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, RU
10:30
от 1200 ₸
16:05
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Железо
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
