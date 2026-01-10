Меню
Киноафиша
Кызылорда, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Три богатыря и свет клином
Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 2025 в Кызылорде
12 января 2026
Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 12 января 2026 в Кызылорде
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о мультфильме
Сегодня
10
Завтра
11
пн
12
вт
13
ср
14
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Три богатыря и свет клином»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Left Cinema
г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D, RU
11:50
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Джо из «Друзей» точно не лапочка: одну деталь на его кухне не замечали годами, а ведь это доказывает, что он — жадина и эгоист
Хуже еще не было: минус 237 млн долларов — этот фильм от Marvel стал синонимом слова «провал»
Почему Глеб Жеглов не воевал на фронте — и за что все же получил орден Красной Звезды
5 самых нелепых ошибок «Парка Юрского периода»: рука за хвостом динозавра, камеры в отражении и другое
Пламя, что гасит свет: как Балрог из «Властелина колец» сломил гномов и уничтожил Морию — ему помогла одна особенность
«Синистер» снова на вершине кошмаров: ученые Science of Scare обновили рейтинг самых страшных фильмов всех времён — выбрали топ-10
Самый длинный сериал России: какие эпизоды сериала «След» зрители считают лучшими, худшими и просто безумными
Тело реальной Хюррем было похоже на опару, на лицо – никакая. Тогда зачем ее вообще взяли в гарем к султану?
«Понимаешь, на что замахнулся?»: Муратова до последнего не хотели брать в «Джентльменов удачи» – советская цензура рвала и метала
Даже знатоки в «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на этот вопрос: какой советский хит изначально назывался «Дважды солгавшая»?
После этого фильма Никита Михалков стал звездой везде, кроме собственного дома: мать стыдила, а из училища отчислили
Чучело, злая ирония и даже убийство? Первую версию «Истории игрушек» не показали детям
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667