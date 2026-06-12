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Грязные деньги
Расписание сеансов Грязные деньги, 2025 в Кызылорде
13 июня 2026
Расписание сеансов Грязные деньги, 13 июня 2026 в Кызылорде
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Как купить билеты на сеанс фильма «Грязные деньги»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
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20:50
от 400 ₸
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
10:40
от 6000 ₸
14:20
от 6000 ₸
17:00
от 2800 ₸
21:20
от 3200 ₸
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