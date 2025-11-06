Меню
Киноафиша Фильмы Хищник: Планета смерти Расписание сеансов Хищник: Планета смерти, 2025 в Кызылорде 6 ноября 2025

Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
14:10 от 2800 ₸ 15:30 от 2800 ₸ 16:30 от 2800 ₸ 17:50 от 2800 ₸ 18:50 от 3200 ₸ 20:10 от 3200 ₸ 21:10 от 3200 ₸ 22:30 от 3200 ₸ 23:30 от 2800 ₸ 23:40 от 7000 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Бугония
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
