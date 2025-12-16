Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Пять ночей с Фредди 2 Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 2025 в Кызылорде 16 декабря 2025

Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 16 декабря 2025 в Кызылорде

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 13 Завтра 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Пять ночей с Фредди 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Left Cinema г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D, RU
12:40 от 1500 ₸ 20:00 от 2000 ₸ 00:00 от 2000 ₸
Жібек жолы 3D г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, RU
14:50 от 1500 ₸ 16:50 от 1700 ₸ 18:50 от 1700 ₸ 23:30 от 2000 ₸
Какого ты рода?
Какого ты рода?
2025, Казахстан, комедия
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Bayguys
Bayguys
2025, Казахстан, комедия
Метод исключения
Метод исключения
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Хотели «Аватар 3» — получите «Буратино»: на Новый год в кинотеатрах не будут показывать голливудские фильмы, а что тогда?
Рекордный марафон: почему съемки «Аватара 3» длились более 3 лет и что это значит для зрителей
Чистый экшен и 5 реплик на весь фильм: в России покажут боевик «Автомобильный город», который снимали 15 лет
За 15 лет исключение было всего раз: только одна часть «Ёлок» вышла не на Новый год
Станет Бодровым XXI века: звезда «Невского» Антон Васильев появится вместе с Андоленко из «Спасской» в новом хите на НТВ
«Уэнсдей» возвращается, но не скоро: что уже известно о 3 сезоне и съемках в Ирландии — собрали все слухи в одном тексте
Без хайпа и рейтингов: спросили нейросеть, какой сериал стал лучшим в 2025 году — её выбор удивил даже нас
Вышел свежий тизер 2 сезона «Детей перемен»: Флора берет власть в свои руки теперь понятно, кто главный в этой истории (видео)
«Хорошее, сердечное кино. Оно и развлекает, и трогает»: почему «Волчок» неожиданно стал лидером проката — 96% зрителей рекомендуют к просмотру
«Аутсорс» на 2 месте, а «Бар „Один звонок“» — лишь на 4-ом: зрители выбрали лучший российский сериал 2025 года
Шедевр от Михалкова-младшего? «Первый на Олимпе» вышел на Okko и равен в рейтинге с «Родниной» — зрители щедро ставят 8.3
Фокса можно было убрать за 1 минуту: роковая ошибка «Черной кошки» в финале «Места встречи изменить нельзя»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше