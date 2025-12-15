Меню
Фильмы
Пять ночей с Фредди 2
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 2025 в Кызылорде
15 декабря 2025
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 15 декабря 2025 в Кызылорде
Left Cinema
г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D, RU
12:40
от 1500 ₸
20:00
от 2000 ₸
00:00
от 2000 ₸
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, RU
14:50
от 1500 ₸
16:50
от 1700 ₸
18:50
от 1700 ₸
23:30
от 2000 ₸
