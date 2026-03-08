Меню
Фильмы
Крик 7
Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Кызылорде
11 марта 2026
Расписание сеансов Крик 7, 11 марта 2026 в Кызылорде
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
8
Завтра
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Крик 7»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, RU
12:00
от 1200 ₸
18:20
от 1800 ₸
23:55
от 2200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
Рецензия
Отзывы
2025, США, биография, драма
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Скарлет
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
