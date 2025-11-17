Меню
Фильмы
Бегущий человек
Расписание сеансов Бегущий человек, 2025 в Кызылорде
17 ноября 2025
Расписание сеансов Бегущий человек, 17 ноября 2025 в Кызылорде
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Факты
Вся информация о фильме
Завтра
17
вт
18
ср
19
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Бегущий человек»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
10:00
от 6000 ₸
11:50
от 1900 ₸
12:20
от 6000 ₸
18:10
от 2300 ₸
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, RU
13:05
от 1500 ₸
15:45
от 1500 ₸
19:20
от 2000 ₸
00:00
от 2000 ₸
