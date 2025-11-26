Меню
Иллюзия обмана 3
Расписание сеансов Иллюзия обмана 3, 2025 в Кызылорде
26 ноября 2025
Расписание сеансов Иллюзия обмана 3, 26 ноября 2025 в Кызылорде
Завтра
23
пн
24
вт
25
ср
26
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Left Cinema
г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D, RU
13:10
от 1500 ₸
16:00
от 1500 ₸
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, RU
16:05
от 1700 ₸
00:00
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
