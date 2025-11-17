Меню
Киноафиша Фильмы Иллюзия обмана 3 Расписание сеансов Иллюзия обмана 3, 2025 в Кызылорде 17 ноября 2025

Расписание сеансов Иллюзия обмана 3, 17 ноября 2025 в Кызылорде

Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
12:00 от 1900 ₸ 16:10 от 2100 ₸ 17:30 от 6000 ₸ 18:20 от 2300 ₸ 20:30 от 2300 ₸ 22:40 от 2300 ₸
Жібек жолы 3D г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, RU
10:55 от 1200 ₸ 15:35 от 1500 ₸ 21:50 от 2000 ₸
