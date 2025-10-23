Меню
Черный телефон 2
Расписание сеансов Черный телефон 2, 2025 в Кызылорде
23 октября 2025
Расписание сеансов Черный телефон 2, 23 октября 2025 в Кызылорде
Сегодня
18
Завтра
19
пн
20
вт
21
ср
22
чт
23
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, RU
12:55
от 1200 ₸
17:15
от 1700 ₸
21:35
от 2000 ₸
23:40
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Черный телефон 2
Отзывы
2025, США, ужасы
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Кролик Момо. Большая погоня
Отзывы
2025, Турция, анимация
Ледяной предел
Отзывы
2025, США, триллер
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
5 частей, 8 короткометражек и целый спин-офф: как посмотреть всю франшизу «Ледниковый период» и не сойти с ума
Страшнее распиаренных «Грешников» с «Орудиями»: 3 ужастика 70-летней давности, которые напугают даже в 2025 году
7 лет казалось, что это невозможно: в «Магической битве» официально появился герой эпичнее и круче Годжо Сатору
Он снова выходит на связь, чудила: в США шедевральный «Черный телефон 2» уже вышел – выйдет даже в России
«Это была суровая зима»: фанаты уверены, что Шрек сожрал собственных сыновей — вот как к этому пришли
По нарядам советской «Эмили в Париже» сходили с ума миллионы: в культовом фильме нашли отсылки к хиппи и Ива Сен-Лорану
Не обувь, а оружие Таноса: в «Волшебнике Изумрудного города» туфельки Элли – лишь телепорт, но в «Стране ОЗ» все гораздо круче
Думали, просто ради эффектности? А вот и нет: почему у ксеноморфов из «Чужого» такие вытянутые головы — и что они скрывают
В «Великолепном веке» этого показывать не стали, чтобы зрителей не стошнило: вот что подавали Сулейману на обед
Название говорит само за себя, но откуда тогда в кадре древний Кремль: где снимали сериал «Васька»
Юная журналистка и старая фрау: зачем Лиознова добавила в «17 мгновений весны» двух героинь, которых не было в книгах
Физика ушла в отпуск: разбираем абсурдную смерть Визериса из «Игры престолов» от золотой короны (температура — не та, звук — не тот)
