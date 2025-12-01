Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов Расписание сеансов Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов, 2025 в Кызылорде

Расписание сеансов Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов, 2025 в Кызылорде

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
10:00 от 6000 ₸ 10:10 от 2400 ₸ 12:00 от 2400 ₸ 12:20 от 2400 ₸ 14:00 от 2800 ₸ 16:00 от 2800 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
В России выбрали самую популярную фэнтези-вселенную в кино: «Властелин колец» только на 2 месте — понимаем, в это сложно поверить
Толстяк в бандане и серьгой в ухе — таким звезда «Невского» впервые появился на экранах: «Не верю своим глазам!»
91/100 и безоговорочная победа: «Переходный возраст» от Netflix возглавил топ-20 лучших сериалов 2025 года по версии Metacritic, а что еще в списке?
Какие фильмы мы ждали на Новый год, когда были детьми: «Морозко», конечно, тоже
Если финал «Зверополиса 2» показался странным — вы не одни: объясняем, что там на самом деле произошло
В каком отеле снимался «Один дома 2»? Понятно, почему именно там Кевин встретил Трампа
Эти 5 аниме претендуют на звание лучшего в 2025 году: Screen Awards включил в список и «Соло-прокачку»
Что в новом «Простоквашино» останется от мультика: «А этого кота я впервые вижу!»
«Ведь если подумать, это же совсем незрелищно»: Кит Карингтон назвал худшую фильм о Гарри Поттере
Помните лыжника и сноубордиста из «Ёлок»? Так это Задорнов и Якубович — сюжет взяли из жизни
Назовите режиссеров советских культовых фильмов: 6 вопросов для тех, кто не боится запутаться (тест)
За последние 30 лет эти 10 триллеров пересматривали чаще всего: не только «Семь» и «Молчание ягнят» — есть и другие
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше