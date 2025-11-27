Меню
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Кызылорде

Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Кызылорде

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 27 Завтра 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
15:00 от 2800 ₸ 17:10 от 2800 ₸ 19:20 от 3200 ₸
2D, RU
16:20 от 2800 ₸ 18:30 от 3200 ₸ 20:40 от 3200 ₸ 21:30 от 3200 ₸
Left Cinema г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D, KZ
18:25 от 2000 ₸
Жібек жолы 3D г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, KZ
18:20 от 1700 ₸
2D, RU
16:20 от 1700 ₸ 20:20 от 2000 ₸
