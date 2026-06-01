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История игрушек 5
Расписание сеансов История игрушек 5, 2026 в Кызылорде
18 июня 2026
Расписание сеансов История игрушек 5, 18 июня 2026 в Кызылорде
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «История игрушек 5»?
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Время сеанса
20:50
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20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
10:00
от 2400 ₸
11:50
от 2400 ₸
13:40
от 2400 ₸
15:30
от 2800 ₸
16:10
от 6000 ₸
17:20
от 2800 ₸
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