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Киноафиша Фильмы Майкл Расписание сеансов Майкл, 2026 в Кызылорде 22 июня 2026

Расписание сеансов Майкл, 22 июня 2026 в Кызылорде

Билеты
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Сегодня 21 Завтра 22 вт 23 ср 24
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Как купить билеты на сеанс фильма «Майкл»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
18:40 от 2300 ₸ 21:00 от 2300 ₸
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