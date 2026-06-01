Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Майкл Расписание сеансов Майкл, 2026 в Кызылорде 18 июня 2026

Расписание сеансов Майкл, 18 июня 2026 в Кызылорде

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 17 чт 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Майкл»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
19:20 от 2300 ₸ 20:40 от 2300 ₸
Властелины Вселенной
Властелины Вселенной
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Когда солнце взойдет с запада
2027, Казахстан, ужасы
Хотя бы кинода 4
Хотя бы кинода 4
2026, Казахстан, комедия
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Папасының қызы
Папасының қызы
2026, Казахстан, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Кассандра
Кассандра
2026, Кыргызстан, триллер
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются!
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Микс из «Сияния» и «Пролетая над гнездом кукушки»: новый сериал Ридли Скотта — находка для любителей триллеров
Для тех, кто скучает по «Псу» и честным операм: НТВ выпустил в эфир новый детективный сериал — рассказываем, о чем
Лучшие сериалы НТВ, у которых выйдет продолжение в 2026 году: №3 в эфире уже 12 лет
Мишка Карась и Нора больше никогда не увидели бы Гоцмана: мало кто знает, что у «Ликвидации» была другая концовка
Достойный конкурент «Хрустального»: этот сериал с Васильевым зря бросают после первой серии — дальше самое интересное
Да забудьте уже об «Игре престолов» и «Доме дракона»: эти 3 сериала HBO критики считают идеальными от начала до конца
Не в кровати, но зато с карликом-шутом под боком: правда о родах в гареме, которую скрыли в «Великолепном веке»
После «Холопа 3» жду выхода исторического сериала с Биковичем про Петра I: одна из самых громких премьер XXI века
В топ-3 ИВИ — «Бриджертоны» по-русски и другие российские новинки: идеальный список для тех, кто устал от погонь и перестрелок
Не только «Дом дракона»: 3 зарубежных сериала, благодаря которым вторая половина июня будет особенной
История Арвен и Арагорна покажется цветочками: 3 предания Толкина, которые Джексону точно стоит экранизировать
Пока ждем «Первый отдел»: на НТВ вернулся культовый хит с новым сезоном — зрителей ждет захватывающее детективное расследование
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше