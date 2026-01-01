Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Чебурашка 2 Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Кызылорде 3 января 2026

Расписание сеансов Чебурашка 2, 3 января 2026 в Кызылорде

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 1 Завтра 2 сб 3 вс 4 пн 5 вт 6 ср 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Чебурашка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Жібек жолы 3D г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, RU
12:50 от 1200 ₸ 19:20 от 2200 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Мелодия их мечты
Мелодия их мечты
2025, США, биография, драма, исторический
Джим Керри хотел вернуть 20 000 000 долларов, лишь бы не снимать этот фильм: а зрители смотрят его каждый Новый год
Как работали гномьи кольца на самом деле? И почему Саурон просчитался с ними во «Властелине колец»?
У коня Юлия из «Трех богатырей» и мультика «Три кота» есть особая связь: фанаты даже не подозревают об этом
В СССР к этой сказке Роу отнеслись прохладно, зато в Японии ее хвалили и критики, и простые люди: а ведь съемки собирались запретить
Серебряные пенни, тарни и кастары: в мире «Властелина колец» расплачивались не только золотом
Фильм «Духи Рождества» с рейтингом 7,6, который идеально включить на новогодних каникулах: там 0+, поэтому смело смотрите с детьми
Так кто заказал Сашу Белого в конце «Бригады»? Всего одна фраза Каверина рушит всю логику сюжета
Тест для фанатов «Место встречи изменить нельзя»: кем работали герои милицейского хита — 6 вопросов тем, кто идеально помнит сюжет до сих пор
В саркофаге Хюррем спустя сотни лет нашли странный предмет: историки ломали голову, но ответа так и не нашли
Только у этой героини «Москвы слезам не верит» был реальный прототип: Меньшов снял фильм о хитрой домработнице
Пока ждете 8 сезон «Невского»: вот 2 захватывающих российских детектива НТВ, которые смотрятся на одном дыхании
Мягков получил роль Лукашина случайно: на эту роль Рязанов чуть не утвердил Миронова, но вот что пошло не так
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше