Киноафиша
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Кызылорде
17 января 2026
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 17 января 2026 в Кызылорде
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
11:30
от 2400 ₸
15:00
от 2800 ₸
18:30
от 3200 ₸
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
28 лет спустя: Храм из костей
Отзывы
2026, США, ужасы
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Дело семейное
Отзывы
2025, США, комедия, криминал, драма
