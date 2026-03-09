Меню
Ол сен емес
Расписание сеансов Ол сен емес, 2026 в Кульсары
10 марта 2026
Расписание сеансов Ол сен емес, 10 марта 2026 в Кульсары
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
9
Завтра
10
ср
11
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ол сен емес»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qaisar Park Cinema
г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, KZ
13:50
от 3000 ₸
19:20
от 3000 ₸
22:50
от 3000 ₸
