Киноафиша Фильмы Мама Расписание сеансов Мама, 2026 в Кульсары 8 марта 2026

Расписание сеансов Мама, 8 марта 2026 в Кульсары

Вся информация о фильме
Сегодня 6 Завтра 7 вс 8
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Qaisar Park Cinema г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, KZ
10:50 от 3000 ₸
2D, RU
17:30 от 3000 ₸ 21:00 от 3000 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ол сен емес
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Мама
Мама
2026, Казахстан, драма
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Невеста!
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
