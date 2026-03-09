Меню
Киноафиша
Кульсары, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Соңғы махаббат
Расписание сеансов Соңғы махаббат, 2026 в Кульсары
10 марта 2026
Расписание сеансов Соңғы махаббат, 10 марта 2026 в Кульсары
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
9
Завтра
10
ср
11
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Соңғы махаббат»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qaisar Park Cinema
г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, KZ
14:50
от 3000 ₸
21:00
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Невеста
Рецензия
Отзывы
2017, Россия, ужасы, триллер, мистика
Сначала чернокожая актриса, потом Мерфи, теперь звезда Marvel: инсайдер назвал главного кандидата на роль Волан-де-Морта в сериале HBO
«Место встречи изменить нельзя» служил вдохновением: этот детективный сериал вы могли пропустить — битва Месхи и Петренко
Все думали, что Иван Колесников и есть Брагин, но ошибались: актер сделал неожиданное признание о герое «Первого отдела»
На смену Борану придет та самая Мерьем: в Сети появились свежие спойлеры к «Далекому городу»
Включите вечером — и досмотрите до финала залпом: 3 новых сериала 2026 года, которые уже вышли целиком в хорошем качестве
5 сезон закончился, но Брагин с Шибановым вернулись: на НТВ вышла «секретная серия» «Первого отдела» — еще 50 минут новых расследований
Сначала «Пес» и «Лихач», теперь пожарный: Никита Панфилов снова стал лицом новой премьеры НТВ — сериал «Огонь», 20 серий уже скоро
«Великолепный век» оставил непонятки: почему на самом деле Сулейман и Хюррем не решались отменить закон Фатиха
Фому из «Невского» в этом сериале не все узнают: 12-серийный сериал НТВ про очередного маньяка — смотрится на одном дыхании
Создавали специально для него: только в 37 лет узнала, что Жан Клод Ван-Дамм должен был сыграть Джонни Кейджа в фильме Mortal Combat
Всего на 2% не дотянул до оригинального сериала: этот спин-офф еще не вышел, а уже ухватил 91% на Rotten Tomatoes
Фанаты «Бандитского Петербурга» до сих пор не знают предысторию: 16 серий сведут с ума — сюжет невероятен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667