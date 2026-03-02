Меню
Киноафиша
Кульсары, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Соңғы махаббат
Расписание сеансов Соңғы махаббат, 2026 в Кульсары
3 марта 2026
Расписание сеансов Соңғы махаббат, 3 марта 2026 в Кульсары
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
2
Завтра
3
ср
4
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Соңғы махаббат»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qaisar Park Cinema
г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, KZ
10:00
от 3000 ₸
13:00
от 3000 ₸
19:00
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
«Она меня бесит и раздражает!»: зрители назвали персонаж, который рушит «Первый отдел» сильнее любого злодея
Т-1000 не убил Сару Коннор в финале «Терминатора»: разбираемся, это хитрый план или сценарный ляп?
Во всех фильмах Гайдая — Шурик не тот же самый? В Сети выяснили, что общего у героя советских хитов и сказочного Ивана-царевича
Эти 4 комедии точно не стоит пропускать в кино в марте: №2 добавили в «буду смотреть» 800 тысяч человек
Не только вечный Брагин: эти 3 сериала с Иваном Колесниковым не стоит упускать — стал украшением
В этих 3 картинах по Стивену Кингу нет ни капли хоррора: и это к лучшему — наконец, все рейтинги выше 7
Дойдет даже до убийства Талькова: стало известно, что покажут в 6 сезоне «Первого отдела»
«Залипательные» мини-сериалы от Okko, от которых сложно оторваться: а в киноленте №1 играет Янковский — рекомендую
Дания, Канада и США: неожиданные детективные находки для тех, кто устал от банальных расследований
«Первому отделу» пришлось подвинуться: ТОП-3 проекта на ИВИ, которые зрители смотрят прямо сейчас
Не Брагин и не Шибанов: именно этот герой «Первого отдела» «вызывает наибольшее отвращение» — и это комплимент актеру
Эти фильмы даже американцам показать не стыдно: Михалков советует иностранцам ленту с Колесниковым из «Первого отдела»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667