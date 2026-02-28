Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Соңғы махаббат Расписание сеансов Соңғы махаббат, 2026 в Кульсары 28 февраля 2026

Расписание сеансов Соңғы махаббат, 28 февраля 2026 в Кульсары

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 28 вс 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Соңғы махаббат»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Qaisar Park Cinema г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, KZ
10:00 от 3000 ₸ 14:00 от 3000 ₸ 19:00 от 3000 ₸
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
«Ставлю на то, что Левчика убьют первым»: зрители глянули 5 серию «Детей перемен» и уже знают, чем закончится 2 сезон
Скучать не придется — март 2026 разгоняется не на шутку: громкие премьеры и возвращение сериалов, которые все будут обсуждать
От чужого ребенка до позора Нурсемы: подоспели новые спойлеры к 4 сезону «Клюквенного щербета»
Выше — только «Рыцарь Семи Королевств»: этот спин-офф культового сериала неожиданно вырвался в топы
«Редкая халтура» и «Уберите этот позор с экранов»: лишь один сериал с Иваном Колесниковым зрители захотели стереть из памяти
16 миллионов долларов за 8 сезонов: больше всех за «Игру престолов» получила вовсе не Дейнерис — другой персонаж
В финале 4 сезона «Бриджертонов» Netflix дал зацепку на будущее: история продолжится, но с одним условием
«Это уже перебор!», «Всё чудесатее и чудесатее»: зрители нашли кучу киноляпов в 5 сезоне «Первого отдела»
Не по лекалам «Невского» и «Первого отдела»: «Новая земля» на НТВ обещает совсем иной масштаб — премьера 3 марта
«Тьфу, деревня!»: вы точно 100 раз пересмотрели «Любовь и голуби», если ответите на 5/5 вопросов (тест)
Четыре сезона, где каждая серия — 10/10: этот сериал Netflix заткнул за пояс и «Очень странные дела», и «Чёрное зеркало»
Новинка от НТВ с любимым Шиловым: этот сериал 2026 года должны дождаться все поклонники «Невского»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше