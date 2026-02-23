Меню
Абай бол
Расписание сеансов Абай бол, 2026 в Кульсары
24 февраля 2026
Расписание сеансов Абай бол, 24 февраля 2026 в Кульсары
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
23
Завтра
24
ср
25
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Абай бол»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qaisar Park Cinema
г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, KZ
10:00
от 3000 ₸
13:50
от 3000 ₸
19:20
от 3000 ₸
23:00
от 3000 ₸
