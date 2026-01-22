Меню
Киноафиша
Фильмы
Жалмауыз Кемпір
Расписание сеансов Жалмауыз Кемпір, 2026 в Кульсары
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Qaisar Park Cinema
г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, KZ
20:20
от 3000 ₸
23:40
от 3000 ₸
Онлайн
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Жалмауыз Кемпір
Отзывы
2026, Казахстан, ужасы
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Возвращение в Сайлент Хилл
Отзывы
2026, США, ужасы
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
