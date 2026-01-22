Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Тәубе Расписание сеансов Тәубе, 2026 в Кульсары 23 января 2026

Расписание сеансов Тәубе, 23 января 2026 в Кульсары

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 22 Завтра 23
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Тәубе»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Qaisar Park Cinema г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, KZ
12:50 от 3000 ₸ 17:40 от 3000 ₸ 23:00 от 3000 ₸
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Жалмауыз Кемпір
Жалмауыз Кемпір
2026, Казахстан, ужасы
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше