Ойын
Расписание сеансов Ойын, 2026 в Кульсары
14 января 2026
Расписание сеансов Ойын, 14 января 2026 в Кульсары
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ойын»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qaisar Park Cinema
г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, RU
22:20
от 3000 ₸
23:55
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Ойын
Отзывы
2026, Казахстан, детектив
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Мелодия их мечты
Рецензия
Отзывы
2025, США, биография, драма, исторический
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
