Меню
Киноафиша
Кульсары, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Qazaq Alemi 2
Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 2025 в Кульсары
21 января 2026
Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 21 января 2026 в Кульсары
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
20
Завтра
21
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Qazaq Alemi 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qaisar Park Cinema
г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, KZ
12:00
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ойын
Отзывы
2026, Кыргызстан, детектив
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667