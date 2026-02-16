Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Рай под ногами матерей 2: Письмо матери Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 2025 в Кульсары 17 февраля 2026

Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 17 февраля 2026 в Кульсары

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 16 Завтра 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Qaisar Park Cinema г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, RU
19:20 от 3000 ₸ 22:50 от 3000 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
«Кольца власти» за $58 млн за серию, а «Очень странные дела» дышат в спину: 6 самых дорогих фантастических сериалов
Вы — истинный знаток Пушкина, если ответите на все вопросы о «Сказке о царе Салтане»: проверка знаний (тест)
380 слов — за один фильм: почему Джон Уик почти не разговаривает в кадре
Вы точно истинный знаток легендарного фильма СССР «Москва слезам не верит», если ответите на вопросы по сюжету (тест)
Где найти атмосферу «Властелина колец» в 2026-м? В подборке 6 новых фэнтези про эльфов, демонов и пророчества
Спустя 18 лет становится понятно, что настоящий злодей в «Дьявол носит Прада» вовсе не Миранда: вот кто издевался над Энди
Американцы обожают этот фильм Гайдая с 8,2 на IMDb: «Бесценная нелепица»
А вы обращали внимание, во что одеты герои «Первого отдела»? Без реальных следователей и здесь не обошлось
Даже «Сияние» так не унижали: лишь одна экранизация Кинга получилась настолько плохой, что от нее открестились сами актеры
От этого печенья даже Нео не смог отказаться: повторяем рецепт Пифии на своей кухне
Не «Невский», а разборок не меньше: эти 3 российских сериала обойдут популярные проекты на раз-два
Судьбы этих животных заслуживают отдельных фильмов: где нашли зверей для новинки проката «Красавица»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше