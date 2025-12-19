Меню
План «Ш»
Расписание сеансов План «Ш», 2025 в Кульсары
22 декабря 2025
Расписание сеансов План «Ш», 22 декабря 2025 в Кульсары
Qaisar Park Cinema
г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, KZ
15:50
от 3000 ₸
19:50
от 3000 ₸
23:00
от 3000 ₸
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
