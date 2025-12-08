Меню
План «Ш»
Расписание сеансов План «Ш», 2025 в Кульсары
8 декабря 2025
Расписание сеансов План «Ш», 8 декабря 2025 в Кульсары
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
7
Завтра
8
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «План «Ш»»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qaisar Park Cinema
г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, KZ
23:10
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Метод исключения
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
