Киноафиша
Фильмы
Bayguys
Расписание сеансов Bayguys, 2025 в Кульсары
13 декабря 2025
Расписание сеансов Bayguys, 13 декабря 2025 в Кульсары
Вся информация о фильме
Сегодня
12
Завтра
13
Qaisar Park Cinema
г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, KZ
10:00
от 3000 ₸
18:20
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Метод исключения
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Тихая ночь, смертельная ночь
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
