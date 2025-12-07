Меню
Фильмы
Шәй в большом городе
7 декабря 2025
20:50
от 400 ₸
Qaisar Park Cinema
г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, KZ
21:30
от 3000 ₸
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Метод исключения
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
