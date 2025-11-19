Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Алло Расписание сеансов Алло, 2025 в Кульсары 19 ноября 2025

Расписание сеансов Алло, 19 ноября 2025 в Кульсары

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 17 Завтра 18 ср 19
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Алло»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Qaisar Park Cinema г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, KZ
12:50 от 3000 ₸ 15:50 от 3000 ₸ 19:10 от 3000 ₸ 23:00 от 3000 ₸
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Охота за тенью
Охота за тенью
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
Его трофеи — человеческие черепа, но главный секрет другой: с какой планеты прилетел Хищник?
«Это так пафосно, смешно, глупо, но... безумно мило»: сходила на «Иллюзию обмана 3» — даю честный отзыв, почему рейтинги у киноленты такие низкие
Поправил саму Агату Кристи: что Станислав Говорухин изменил в экранизации «Десяти негритят» — судья Уоргрейв на самом деле был другим
В Сети выбрали 100 самых любимых фильмов у женщин: «Сумерки» только на 40-м месте, а какой проект на первом?
Новинка «Иллюзия обмана 3» — не единственный фильм про крутых фокусников: ловите еще 4 хита про мастеров трюков
Взмахивал дредами будто в рекламе шампуня: на самом деле эти пряди у Хищника — это даже не волосы
«Пенсия на горизонте, а она туда же»: что не так с этой фразой Верочки про Рыжову в «Служебном романе»
Зачем Ридли Скотт показал гладиаторшей? В Сети разобрались, вымысел это или историческая хроника
Эта героиня «Звездных войн» отличалась не только внешним видом: почему Асока Тано держит световые мечи так странно
Николас Кейдж снялся в красивом, но странном фильме: от «Сына плотника» ждали вау-эффекта, но в итоге у ленты 37% на RT
Миры будущего, где даже счастье опасно: 5 новых фантастических сериалов, о которых говорят все и ставят высшие баллы
Только не говорите Фродо: почему фанаты уверены, что Голлум убил его родителей — и факты пугающе сходятся
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше