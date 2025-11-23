Меню
Киноафиша Фильмы Жездуха Кореяда Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 2025 в Кульсары 23 ноября 2025

Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 23 ноября 2025 в Кульсары

Вся информация о фильме
Завтра 23
Qaisar Park Cinema г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, KZ
14:30 от 3000 ₸ 20:20 от 3000 ₸
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Злая. Часть 2
Злая. Часть 2
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Я бы тебя пнула, если бы могла
Я бы тебя пнула, если бы могла
2025, США, комедия, драма
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
