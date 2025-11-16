Меню
Киноафиша Фильмы Жездуха Кореяда Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 2025 в Кульсары 16 ноября 2025

Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 16 ноября 2025 в Кульсары

Вся информация о фильме
Qaisar Park Cinema г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, KZ
11:30 от 3000 ₸ 15:10 от 3000 ₸ 21:30 от 3000 ₸
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Охота за тенью
Охота за тенью
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
